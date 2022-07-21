Алексей Орлов утвердил названия новых остановок общественного транспорта

В Екатеринбурге утвержден перечень новых остановок общественного транспорта. Соответствующий документ подписал глава города Алексей Орлов.
Согласно постановлению, две остановки, которые появятся на улице Чкалова от проспекта Академика Сахарова до улицы Академика Парина, получат название "Дворец дзюдо".
Также остановка "2-й Участок", находящаяся на перекрестке ул. Суходольской и Феофанова, будет называться "Улица Феофанова".
Как уточнили в пресс-службе мэрии, всю работу по корректировке маршрутов общественного транспорта, замене табличек и внесению изменений в карты будет выполнять комитет по транспорту, организации дорожного движения и развитию улично-дорожной сети администрации Екатеринбурга.