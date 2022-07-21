Алексей Орлов утвердил названия новых остановок общественного транспорта

Всю работу по корректировке карт, маршрутов и замене табличек будет выполнять комитет по транспорту администрации Екатеринбурга. Фото: Галина Соловьева

В Екатеринбурге утвержден перечень новых остановок общественного транспорта. Соответствующий документ подписал глава города Алексей Орлов.

Согласно постановлению, две остановки, которые появятся на улице Чкалова от проспекта Академика Сахарова до улицы Академика Парина, получат название "Дворец дзюдо".

Фото: 2Гис

Также остановка "2-й Участок", находящаяся на перекрестке ул. Суходольской и Феофанова, будет называться "Улица Феофанова".

Фото: 2Гис

Как уточнили в пресс-службе мэрии, всю работу по корректировке маршрутов общественного транспорта, замене табличек и внесению изменений в карты будет выполнять комитет по транспорту, организации дорожного движения и развитию улично-дорожной сети администрации Екатеринбурга.