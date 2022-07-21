Правительство Свердловской области выделило еще 250 млн рублей на ремонт дорог

Дополнительные средства пойдут в Нижний Тагил, Серов, Алапаевск, Ивдель и Волчанск. Фото: Павел Ворожцов

В четверг, 21 июля, прошло заседание регионального правительства, на котором в частности обсуждали комплекс мер по ремонту муниципальных дорог. Было принято решение выделить на реконструкцию дорожного полотна еще 250 млн рублей, увеличив общую сумму финансирования работ с 1,66 млрд до 1,9 млрд рублей.

Проект постановления представлял глава регионального министерства транспорта и дорожного хозяйства Василий Старков. По его словам, дополнительные средства пойдут в Нижний Тагил, Серов, Алапаевск, Ивдель и Волчанск.

Нижний Тагил получит 100 млн рублей на ремонт Исинского тракта, участки которого находятся в аварийном состоянии — последняя реконструкция дороги проводилась 10 лет назад. В Волчанском ГО на 56 млн рублей отремонтируют улицы Карпинского, Талицкая, Краснотурьинская и грунтовую дорогу к садовым товариществам "Транспортник" и "Радуга".

В Серов направят 42 млн рублей на завершение работ, начатых еще в прошлом году, а в Ивдель — 40 млн рублей, сообщили в департаменте информполитики Свердловской области.

На ремонт подъездных путей к железнодорожному вокзалу в Алапаевске выделено 12,4 млн рублей. Этот проект особенно важен с учетом популярности "Императорского маршрута", который включает в себя посещение музеев и достопримечательностей Алапаевского ГО, связанных с Царской семьей. Экскурсионный трансфер осуществляется на автобусе.