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Общество / Авто и транспорт
21 июля 2022, 19:31

"Ласточки" взяли курс на север

Ласточка

В настоящее время минтранс уже работает над запуском "Ласточки" до Качканара. Фото: Алексей Кунилов

Губернатор Свердловской области на совещании по развитию северных территорий поручил региональному министерству транспорта и дорожного хозяйства проработать вопрос продления маршрутов электропоездов "Ласточка". В настоящее время минтранс уже работает над запуском электричек до Качканара.

Как сообщили в департаменте информационной политики региона, первые скоростные электропоезда прибудут в этот город в сентябре.

"Практика показывает, что люди с удовольствием ездят на "Ласточке". Мы должны иметь планы — я уже думаю, даже вплоть до Ивделя. Мы должны выстроить вместе с СвЖД работу так, чтобы год от года электропоездами продвигаться на север. В этом году идем до Качканара, на запад до Красноуфимска. Мы должны подписать дорожную карту с СвЖД, работу усилить", — сказал губернатор.

Ожидаемое время в пути на маршруте Качканар — Нижний Тагил будет составлять с учетом остановок не более 1 часа 40 минут. Отдельным этапом в развитии этого проекта может стать строительство высокой пассажирской платформы на железнодорожной станции Качканар для улучшения качества обслуживания пассажиров.

Областная газета Свердловской области

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"Ласточки" взяли курс на север