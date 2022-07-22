В Екатеринбурге перекроют две улицы в Кировском районе и еще одну на Старой Сортировке

В августе и сентябре строители закроют проезд по участкам еще трех улиц в Екатеринбурге. Фото: Анна Митчина

В августе и сентябре строители закроют проезд по участкам еще трех улиц в Екатеринбурге. Речь идет о двух улицах в Кировском районе и еще одной — в Железнодорожном, на Старой Сортировке.

С 9 августа по 8 сентября ЕМУП "Водоканал" перекроет движение по улице Фонвизина. Это связано с необходимостью строительства сетей водоснабжения. По той же причине с 9 сентября по 9 октября будет закрыт участок улицы Коминтерна.

В свою очередь с 8 по 12 августа строители АО "Газмонтаж" ограничат движение по улице Коуровской. На участке будут укладывать теплосети, сообщает пресс-служба администрации уральской столицы.

Автомобилистов Екатеринбурга призывают планировать маршрут движения заранее с учетом действующих ограничений.