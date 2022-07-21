В аэропорту Кольцово встретили 700-тысячного пассажира Аэрофлота с начала года

Фото: Иннокентий Лаврёнов

«Юбилейному» путешественнику вручили памятные подарки

Турист из Белоруссии Михаил направлялся из Екатеринбурга в Москву рейсом SU-1417, чтобы там пересесть на самолет до Минска. На стойке регистрации его приветствовали директор департамента по развитию туризма и индустрии гостеприимства Свердловской области Эльмира ТУКАНОВА, директор по производству аэропорта Кольцово Лариса ИГОНИНА и представитель Аэрофлота Антон МУСКА.

После взвешивания багажа путешественник получил подарки от аэропорта, перевозчика, а также от правительства Свердловской области. Эльмира Туканова вручила ему туристические сувениры: тагильский поднос, свитшот и путеводитель по Уралу.

«Кольцово – важный для региона транспортный хаб. Пассажиропоток нашего аэропорта за первое полугодие уже превысил 2 млн пассажиров. Ежедневно отсюда вылетает около 90 рейсов в различных направлениях. Кроме того, Кольцово по своей инфраструктуре является одним из самых удобных в России аэропортов для пассажиров», – рассказала Эльмира Туканова.

Напомним, ранее губернатор Свердловской области выдвинул законодательную инициативу о предоставлении аэропорту Кольцово налоговых преференций, которые позволят обеспечить стабильную работу инфраструктуры воздушного транспорта в непростых экономических условиях, а также будут способствовать сохранению рабочих мест в этой отрасли.