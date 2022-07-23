Между Екатеринбургом и Египтом восстановлено авиасообщение

Авиасообщение с Египтом было приостановлено в марте 2022 года. Фото: Галина Соловьева

Сегодня ночью состоялся первый после 4-месячного перерыва рейс из Кольцово в Хургаду. Его обслужила авиакомпания iFly.

По данным пресс-службы аэропорта, чартерные рейсы на популярный египетский курорт теперь будут выполняться раз в 10-11 дней. Пассажиров планируют перевозить на самолетах Airbus A330 вместимостью 378 человек.

Напомним, авиасообщение с Египтом было приостановлено в марте 2022 года. При этом в январе и феврале этого года Хургада и Шарм-Эль-Шейх стали самыми популярными зарубежными направлениями в Кольцово. Тогда на курорты Красного моря улетели более 47 тысяч пассажиров.

Ранее "Областная газета" писала, что Росавиация продлила ограничения на полеты в 11 аэропортов юга и центра страны до 30 июля. Речь идет об Анапе, Белгороде, Брянске, Воронеже, Геленджике, Краснодаре, Курске, Липецке, Ростове-на-Дону, Симферополе и Элисте.