15 тысяч за окурок

Фотоловушки помогут поймать нарушителей, сваливающих мусор возле трасс и водоемов. Фото: Галина Соколова

В России вступил в действие закон, устанавливающий административное наказание за выгрузку или сброс мусора из автотранспорта в неположенных местах. Фиксация таких правонарушений для дальнейшей выписки штрафов будет производиться с помощью фото- и видеокамер – данная норма вступит в силу с будущего года. В деталях законодательных нововведений разбиралась журналист «ОГ» Татьяна БУРОВА.

Федеральный закон от 14.07.2022 № 287-ФЗ «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях» дополняет КоАП целым рядом новаций. В прежней редакции ответственность за несоблюдение требований при обращении с отходами не была конкретизирована. Независимо от того, принес ли гражданин в неположенное место мусор в руках или привез на авто, оштрафовать его могли лишь на 1–2 тысячи рублей. Теперь для нарушителей-«пешеходов» штраф подняли до 2–3 тысяч рублей. Особая ответственность установлена за выгрузку или сброс отходов в неположенных местах с автомобилей, мотоциклов, тракторов, грузовиков, других самоходных машин, а также прицепов. Строгость наказания зависит от статуса нарушителя, вида транспортного средства и от того, первое это нарушение или повторное (см. врезку – Прим. ред.).

Штрафы за сброс мусора с автомототранспорта: для граждан в первый раз 10–15 тыс. руб., повторно – 20–30 тыс.; для должностных лиц в первый раз 20–30 тыс. руб., повторно – 40–60 тыс. руб.; для юридических лиц в первый раз 30–50 тыс. руб., повторно – 60–100 тыс. руб. Штрафы за сброс мусора из грузовика, трактора и т.п.: для граждан в первый раз 40–50 тыс. руб., во второй – 60–70 тыс. руб.; для должностных лиц в первый раз 60–80 тыс. руб., во второй – 80–100 тыс. руб.; для юридических лиц в первый раз 100–120 тыс. руб., во второй – 150–200 тыс. руб. Должностным и юридическим лицам за повторный сброс отходов как с легкового, так и с грузового автомобилей помимо штрафа грозит еще и конфискация транспортного средства. Эта мера крайняя, считают эксперты. – Решение о конфискации имущества обычно принимают лишь в том случае, когда нанесенный ущерб слишком велик, – говорит юрист Дмитрий Новоселов. – И если, например, вываленные на берегу водоема отходы загрязнят его, то транспортное средство могут изъять в счет возмещения вреда природе.

Сваливают на муниципалитеты

Возможно, высокие штрафы заставят водителей избавиться от дурной привычки выбрасывать из окна авто на ходу окурки, фантики, пустые банки и бутылки, а также выставлять на обочину объемный мусор. Пока же специалистам Уральского управления автомобильных дорог приходится прилагать немало усилий, чтобы содержать трассы в чистоте.

– Наши подрядчики ежедневно проводят уборку и каждый раз собирают много мусора, – рассказывает ведущий специалист по связям с общественностью Уралуправтодора Наталья Коршун. – Мы во время субботников тоже чего только не убираем с обочин и из санитарно-защитных зон вдоль дорог: шины, металл, картонные коробки, деревянные ящики, пустые бутылки, упаковку… Особенно много мусорят почему-то на 55-м километре трассы Екатеринбург-Шадринск-Курган.

Мусор, по словам Натальи Коршун, подкидывают не только водители, но и садоводы, жители близлежащих населенных пунктов. Полиэтиленовые мешки, набитые бытовыми отходами, регулярно появляются вдоль трасс. Что удивительно, во многих местах уже установлены контейнеры, но люди отходы до них не доносят, а бросают, где попало.

Едва ли не в первую очередь закон направлен против тех, кто вывозит бытовые, строительные и прочие, зачастую вредные и опасные отходы, не на предназначенные для этого полигоны, а вываливает их в лесах, оврагах, карьерах, на окраинах деревень, сел, городов, считают специалисты.

– Стихийные свалки появляются как от несознательности, так и от нежелания платить за утилизацию отходов, – говорит президент экологического фонда «Зеленый Урал» Никита Соловьев, который вместе с единомышленниками постоянно участвует в уборке территорий по всему региону. – Ведь как рассуждают некоторые? Мол, зачем ехать на полигон, жечь бензин, тратить деньги, когда можно сгрузить все в ближнем лесочке. А потом по следам этого нарушителя едут другие, куча мусора растет. Штрафовать надо, но и тарифы за утилизацию не мешало бы немного уменьшить.

Региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами ЕМУП Спецавтобаза только за прошлый год устранил 126 несанкционированных свалок в Восточном округе Свердловской области.

– Самую большую свалку обнаружили в селе Филатовском Сухоложского района. Оттуда вывезли почти 1,2 тысячи тонн отходов, – рассказали «ОГ» в пресс-службе Спецавтобазы.

В нынешнем году регоператор получил почти 200 сообщений о свалках в неположенных местах. Но «Спецавтобаза» не занимается поиском нарушителей. Она только устанавливает собственника земельного участка, где свален мусор, и выносит предписание провести уборку. Если собственник не реагирует, свалку ликвидируют, а ему выставляют счет за работу. Если он отказывается платить, затраты взыскивают через суд.

Ответчиком по таким делам, как признается регоператор, в основном выступают администрации муниципальных образований – собственники земель. Именно они вынуждены платить из своего зачастую небольшого бюджета за тех, кто тайком сгружает отходы в укромных местах. Новый закон, предусматривающий фото- и видеофиксацию сброса и выгрузки мусора вне отведенных для этого мест, должен исправить ситуацию. Норма начнет действовать с 11 января 2023 года. Отсрочка нужна для технической подготовки.

– Когда мы ставили на том или ином участке дороги предупреждение, что здесь якобы ведется видеофиксация, мусора сразу становилось в разы меньше. Так что, если камеры появятся и будут отслеживать любителей сорить, дороги наверняка станут чище, – считает Наталья Коршун.

Вижу – не вижу

Одним из инициаторов законодательной инициативы в рамках ФЗ-287 является Московская городская дума. «ОГ» обратилась туда за разъяснением, какие камеры будут фиксировать нарушения.

– Во-первых, это камеры ГИБДД, – пояснил депутат Мосгордумы Александр Козлов. – По данным на конец предыдущего года, в России было размещено около 23 тысяч стационарных и передвижных комплексов фиксации нарушений правил дорожного движения. Во-вторых, фиксировать незаконный выброс отходов должны ведомства лесного хозяйства, у которых в лесах установлены камеры для обнаружений возгораний и незаконной вырубки.

«ОГ» обратилась в областное управление ГИБДД за разъяснением, смогут ли применяемые на дорогах комплексы видеофиксации нарушений правил дорожного движения ловить тех, кто мусорит на дорогах. Там ответили, что системы, установленные на дорогах, нацелены на фиксацию нарушений правил движения, а для того, чтобы ловить тех, кто, например, выкидывает в окно окурки, нужна дополнительная настройка камер.

– На сегодняшний день комплексами фото- и видеофиксации, установленными на автодорогах Свердловской области компанией УГМК-Телеком, не предусмотрена и не производится фиксация выброса и выгрузки мусора из автотранспорта. Но в случае возникновения такой необходимости, предусмотреть эту функцию возможно, – сообщили «ОГ» в пресс-службе ведомства.

Получить комментарий министерства природных ресурсов и экологии Свердловской области, отвечающего за защиту лесов и их охрану, на момент сдачи номера не удалось.

Еще в ходе обсуждения законопроекта в Госдуме звучали мнения, что стихийные свалки в основном образуются в стороне от больших дорог. Там и надо ставить фотоловушки. Активируясь по датчику движения, они сделают серию снимков, по которым будет видно: вот прошел грузовик, полный отходов, а вот он возвращается пустым. А дальше, как говорится, дело следствия.

Звучали также предложения о вовлечении в борьбу с загрязнителями окружающей среды широкой общественности. Чтобы любой человек мог фиксировать сброс и выгрузку мусора из автотранспорта в неположенном месте с помощью смартфона и передавать материалы куда следует. Неравнодушные уральцы, кстати, уже пытались действовать подобным образом.

– У нас был такой опыт в 2018 году, – рассказал «ОГ» эколог из Березовского Сергей Стуков. – Мы устанавливали фотовидеоловушки на несанкционированных свалках. Перед этим заручились поддержкой профильных ведомств. Даже в прокуратуре нам сказали, что данные, полученные с камер, ‒ железобетонное доказательство нарушения. Двух нарушителей мы поймали, написали на них заявления в полицию, причем предоставили все данные ‒ и кто эти люди, и где живут, и на каких машинах ездят. Но полиция передала документы в административную комиссию, и по обоим фактам были вынесены отказные постановления. Причиной отказа стало то, что с 1 августа 2018 года статья 15.1 Кодекса об административных нарушениях Свердловской области «Разбрасывание бытового мусора в неотведенных местах» утратила силу.

Проблема использования материалов фото- и видеофиксации с личных гаджетов, как пояснил юрист Дмитрий Новоселов, упирается еще и в недостатки законодательной базы.

– В свое время граждан пытались привлечь к фиксации нарушений благоустройства и ПДД, и многие включились в работу. Однако суды отказывались принимать подобные материалы в качестве доказательств правонарушения и наложения штрафов, – объяснил он. – Споры дошли до Верховного суда, который вынес определение, что без оформления протокола выписывать штраф можно только с материалов, полученных с автоматических комплексов фото- и видеофиксации нарушений. То есть прибор должен работать без воздействия на него человека. Президент Владимир Путин давал поручение разработать законопроект и систему, позволяющие использовать данные с мобильных устройств граждан, но пока он не принят.

МНЕНИЯ Иван КАДОЧНИКОВ, член Свердловской областной коллегии адвокатов: – ФЗ-287 – калька с американского законодательства, но в любом случае хорошо, что мы его дождались. Раньше в этой сфере царила полная безнаказанность. Теперь за выброшенный из окна авто окурок гражданина ждет штраф до 15 000 рублей. Предусмотрено наказание и за вываливание мусора из грузовиков и прицепов, при этом водители, которые сделают это повторно, могут лишиться своего автотранспортного средства, что жестко, но справедливо. В целом мы ждем всплеска инициативы на местах по внесению изменений в административное законодательство регионов. Предстоит определить, кто имеет право составлять протокол, кто – выносить постановление об административном правонарушении, установить объем доказательной базы и т. д. Наталия ПУШКИНА, предприниматель, Екатеринбург: – Мелкий мусор водители на ходу выбрасывают довольно часто, и пакеты с мусором оставляют возле обочины – сама видела. Введение штрафов за такое поддерживаю. Людмила КОРНЕЕВА, менеджер, Нижний Тагил: – Лучше за свалку отходов в лесу не штрафовать, а отправлять на две недели на уборку. И хорошо, если смогут устанавливать тех, кто выкидывает непогашенные окурки на обочину. Однажды нам пришлось тушить загоревшуюся сухую траву после ехавшего впереди неряхи. Татьяна БУДКЕВИЧ, Свердловская областная гильдия адвокатов: – Все, что мешает в салоне авто, из него выбрасывается. Самое опасное – бутылки, банки металлические от пива, очень неприятно, когда летит непотушенная сигарета. Спасет ли штраф от такого поведения, не уверена. Ирина ИЛЬИНА, дизайнер, Каменск-Уральский: – В Австрии мой знакомый заплатил 90 евро за то, что выставил пустую бутылку из-под воды на тротуар из своего авто. Сразу уяснил, что так делать нельзя.