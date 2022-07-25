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Общество / Авто и транспорт
25 июля 2022, 16:30

Верхняя Салда получит в 2023 году 70 млн рублей на ремонт дорог

рабочая поездка

План работ Василию Старкову представил глава Верхней Салды Игорь Сальников. Фото: департамент информполитики Свердловской области

Министр транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области Василий Старков посетил Верхнюю Салду, чтобы ознакомиться с планом ремонта дорожной сети в муниципалитете в 2023 году. На эти цели в областном бюджете будет выделено около 70 млн рублей.

План работ министру представил глава Верхней Салды Игорь Сальников. В частности, ремонту подлежат участки улиц Северная, Красноармейская, Карла Либкнехта, Сабурова, Вокзальная и Спортивная.

"Команда администрации провела комплексную подготовку к следующему дорожному сезону. Мы посмотрели дорожные участки, которые запланированы к ремонту на следующий год. Все они увязаны комплексно в единую сеть. Нет "пустых" объектов по принципу "чтобы было". Везде есть обоснование, везде, где нужно, предусмотрены тротуары. Около 70 миллионов рублей на все эти работы будет запланировано", — передает слова Василия Старкова департамент информполитики Свердловской области.

Также в следующем году начнется реконструкция региональных дорог, связывающих Верхнюю Салду с Нижнетагильской агломерацией, строительство тротуаров вдоль автодороги в деревне Северная, установка освещения на участке длиной почти 2 км и оборудование пешеходных переходов проекционной разметкой и ограждениями.

Напомним, что на прошлой неделе правительство Свердловской области выделило еще 250 млн рублей на ремонт дорог в муниципалитетах. Дополнительные средства пойдут в Нижний Тагил, Серов, Алапаевск, Ивдель и Волчанск.

Областная газета Свердловской области

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