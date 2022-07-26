Рейсы из Екатеринбурга в Баку возобновятся с 31 июля

Авиасообщение между Екатеринбургом и Баку было приостановлено в марте 2022 года. Фото: Павел Ворожцов

Возобновляются полеты по маршруту Екатеринбург – Баку. Первый рейс после приостановки авиасообщения запланирован на 31 июля.

Его обслужит компания "ИрАэро", информирует пресс-служба Кольцово. Улететь в столицу Азербайджана можно будет два раза в неделю – по воскресеньям (в 17:20) и средам (в 20:20).

Отмечается, что рейсы в бывшую союзную республику СССР пользуются спросом у свердловчан. По итогам 2021 года на направлении было обслужено более 12 тысяч пассажиров.

Напомним, авиасообщение между Екатеринбургом и Баку было приостановлено в марте 2022 года.

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