ЕКАД «поедет» в сентябре

Нацпроект «Безопасные качественные дороги» рассчитан на 2019–2030 гг. Фото: Павел Ворожцов

Министр транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области Василий СТАРКОВ и заместитель главы Екатеринбурга по вопросам благоустройства, транспорта и экологии Алексей БУБНОВ провели пресс-конференцию, где рассказали о результатах работ на самых значимых дорожных объектах региона. Их основной объем ведется в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».

В этом году в Свердловской области в рамках нацпроекта отремонтируют 130 км дорог. На эти цели выделено 8,3 млрд рублей, из которых 4,8 млрд рублей — средства федерального бюджета. На сегодняшний день выполнено 40% от годового плана работ. Это означает, что они будут закончены в срок, а по ряду объектов — с опережением графика, пояснил Василий Старков.

— Мы готовим к вводу движение по замыкающему участку Екатеринбургской кольцевой автодороги (ЕКАД. – Прим. ред.) от Полевского до Челябинского тракта. Это должно произойти в первой декаде сентября. Грузовой транзитный транспорт сможет следовать через Екатеринбург, не заезжая в город, — сообщил министр.

Василий Старков также отметил, что санкции на сроки выполнения работ не повлияли. На всех объектах используются отечественные стройматериалы. Сейчас региональный минтранс уже начал подготовку к ремонтам 2023 года. Планируется обновить порядка 220 км дорог, контракты по всем объектам должны заключить до ноября.

Заместитель главы Екатеринбурга по вопросам благоустройства, транспорта и экологии Алексей Бубнов рассказал, что в столице Урала в этом году запланировано отремонтировать 35 дорожных объектов. На девяти из них работы уже закончены.

— Сейчас мы находимся на стадии завершения всего объема ремонтных работ. Выполнено 85% работ по замене бордюров и 75% — по укладке верхнего слоя асфальта. Заканчиваем двухгодичный контракт по ремонту моста на улице Луганской, прямое движение здесь планируем запустить уже на следующей неделе. В ближайших планах у нас строительство дороги на улице Рощинской и ремонт трассы на улице Водоемной, — сказал Алексей Бубнов.

Справка

Национальный проект «Безопасные качественные дороги» рассчитан на 2019–2030 гг. Его задача — приведение 85% автомобильных дорог страны в нормативное состояние, что должно снизить количество ДТП и улучшить качество жизни россиян.

В рамках реализации нацпроекта «Безопасные качественные дороги» в 2019–2021 гг. потрачено: 19,9 млрд рублей отремонтировано: 440,1 км дорог

Опубликовано в №132 от 27.07.2022