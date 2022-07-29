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29 июля 2022, 18:05

Марат Хуснуллин заявил, что до конца 2022 года будет построено 95 км трассы Москва — Казань — Екатеринбург

Владимир Путин и Марат Хуснуллин

Президент России Владимир Путин провел рабочую встречу с заместителем председателя правительства РФ Маратом Хуснуллиным. Фото: пресс-служба Кремля

Президент России Владимир Путин провел рабочую встречу с заместителем председателя правительства РФ Маратом Хуснуллиным. По словам вице-премьера, участок трассы М-12 Москва – Казань – Екатеринбург длиной 95 км может быть готов уже до конца 2022 года.

Как сказал зампредседателя кабмина, сейчас в строительстве трассы задействовано около 21 тыс. специалистов и 6 тыс. единиц техники. В ближайшие месяцы эти показатели увеличатся до 30 тыс. и 9 тыс. соответственно.

"Эту дорогу, Москва – Казань – Екатеринбург, мы начали строить полтора года назад. Владимир Владимирович, я Вам предварительно докладывал, что у нас есть все шансы в этом году запустить на год раньше 95 километров. Если что-то непредвиденное не произойдет, мы к концу года конкретных три этапа уже запустим", — передает слова Марата Хуснуллина пресс-служба Кремля.

Также вице-премьер напомнил о планах по продлению автодороги М-12 до Омска и Новосибирска с последующим выходом на границы с Китаем и Монголией. 

Напомним, что 1 июля премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении дополнительных 28 млрд рублей на строительство трассы М-12 Москва – Казань – Екатеринбург. Это позволит раньше срока ввести в эксплуатацию несколько участков автодороги.

Областная газета Свердловской области

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