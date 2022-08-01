В Екатеринбурге открыли сквозное движение по развязке Луганской — Объездной

Напомним, работы на развязке ведутся в рамках реализации нацпроекта БКАД. Фото: Алексей Кунилов

Сегодня утром на одной из важнейший транспортных и логистических артерий Екатеринбурга открыли движение. Речь идет о развязке Луганская — Объездная.

"Автомобилисты сигналят, довольны. Действительно, закрытие этой стороны моста путепровода доставляло очень серьезные неудобства. В пиковые часы здесь скапливались достаточно большие пробки. Поэтому, как мы и обещали, как и подрядчик брал на себя обязательства раньше срока запустить прямой ход, 1 августа мы открыли сквозное движение. К сентябрю полностью развязка будет завершена", — сказал сегодня глава города Алексей Орлов.

Фото: Алексей Кунилов

В личном telegram-канале он также опубликовал видео с открытия.

Напомним, работы на развязке ведутся в рамках реализации нацпроекта "Безопасные качественные дороги". В прошлом году восстанавливали часть в сторону аэропорта Кольцово, а в этом — ведущую в центр.

Полностью завершить реконструкцию путепровода планируется к сентябрю 2022 года. Судя по ранее заявленному плану, с 1 по 31 августа будет перекрыт съезд № 2. Посмотреть, что происходит на развязке, можно в режиме онлайн. На объекте установлены три камеры.