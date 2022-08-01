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Общество / Авто и транспорт
1 августа 2022, 14:43

В Екатеринбурге изменилась схема движения автобусов № 43 и 60

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Изменения маршрутов связаны с перекрытиями улиц. Фото: Галина Соловьева

С 1 августа автобусные маршруты № 43 и 60 в Екатеринбурге начали возить пассажиров по измененным маршрутам. Корректировки в движении действуют временно.

По данным ЕМУП "Гортранс", до 14 августа изменится схема движения автобусного маршрута № 43 "Академгородок —  пр. Седова". Это связано с перекрытием на перекрестке Ключевской — Заводской. Там идет реконструкция магистральной теплосети.

Таким образом, к остановке "Академгородок" автобус будет ехать по улицам Готвальда, Токарей, Серафимы Дерябиной, Шаумяна, далее по маршруту. Отменяются остановки "ВИЗ", "Детская поликлиника № 11", "Венгерских коммунаров", "Заводская". Вводится — "Уралкабель" по улице Токарей. При обратном движении изменений не будет.

Маршрут № 60 "Пехотинцев — Синие Камни" скорректирован из-за перекрытия улицы Сулимова (от Омской до Учителей) до 29 августа. На "Синие Камни" автобусы будут двигаться по улицам Смазчиков, Уральской, Учителей, Сулимова, далее по маршруту. А обратно — по Сулимова, Учителей, Июльской, Омской, Смазчиков, далее по маршруту.

Областная газета Свердловской области

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