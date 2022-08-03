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Общество / Авто и транспорт
3 августа 2022, 11:23

Росавиация продлила режим ограничения полетов в 11 аэропортов РФ

самолет

Подробную информацию можно узнать на сайтах аэропортов. Фото: Галина Соловьева

Росавиация продлила режим ограничения полетов в 11 аэропортов юга и центральной части страны. Он будет действовать до 11 августа.

Россияне не смогут улететь в Анапу, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элисту. Перевозки рекомендуется организовывать по альтернативным маршрутам — через Сочи, Волгоград, Минеральные Воды, Ставрополь и Москву.

Остальные российские аэропорты работают штатно. Подробную информацию можно узнать на сайтах воздушных гаваней.

Напомним, ограничение воздушного пространства на юго-западе России было введено 24 февраля в связи с проведением спецоперации на Украине. В последний раз режим продлевали до 5 августа.

Областная газета Свердловской области

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