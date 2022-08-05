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Общество / Авто и транспорт
5 августа 2022, 10:14

В Каменске-Уральском изъяли из продажи опасную стеклоомывающую жидкость

  Юлия Пастух
автомобили

В жидкости обнаружили 0,5% метанола при допустимом уровне не более 0,05%. Фото: Павел Ворожцов

Жителям Каменска-Уральского продавали стеклоомывающую жидкость Ice Driver, представляющую серьезную угрозу для здоровья. 

По результатам исследований, в ней обнаружили 0,5% метанола при допустимом уровне не более 0,05%. Кроме того, жидкость продавалась без документа, подтверждающего безопасность продукции. То есть она не прошла государственную регистрацию, сообщает пресс-служба Управления Роспотребнадзора по Свердловской области.

Индивидуальный предприниматель, торговавший опасной продукцией, заплатит по решению Арбитражного суда Свердловской области штраф в размере 30 тысяч рублей. Стеклоомывающая жидкость из продажи изъята.

Надзорное ведомство напоминает, что недобросовестные производители часто используют в производстве стеклоомывающих жидкостей метиловый спирт, обладающий слабым запахом и низкой ценой. При применении средства с его содержанием в салоне автомобиля могут накапливаться небезопасные концентрации вредного вещества, которые могут вызвать головокружение, боли в сердце и печени, привести к заболеваниям верхних дыхательных путей, ЖКТ и даже повлиять на зрение. По этой причине жидкость лучше покупать в стационарных магазинах и внимательно изучать этикетку.

Областная газета Свердловской области

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