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Общество / Авто и транспорт
5 августа 2022, 21:03

Новомосковский тракт встал в многокилометровую пробку. Видео

  Валерия Белякова
Пробка образовалась из-за большого потока транспортных средств

Пробка на Новомосковском тракте растянулась на 11,7 км. Фото: сервис Яндекс.Карты

Сегодня вечером на Новомосковском тракте образовался многокилометровый затор. Пробка на трассе длится от развязки, ведущей на Новоалексеевское, до своротки на Первоуральск.

О трудностях проезда рассказали читатели "Областной газеты", предоставив соответствующее видео. По данным сервиса Яндекс.Карты, длина автомобильного затора составляет 11,7 километра.

Как уточнили изданию в пресс-службе УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области, данная ситуация возникла из-за большого потока транспорта. Сообщений о ДТП не поступало.

"Движение затруднено на участке с 325-го по 329-й км в направлении города Пермь в связи с большим транспортным потоком, просьба ко всем автомобилистам соблюдать дистанцию и скоростной режим", — сказали "ОГ", добавив, что на трассе дежурят наряды ГИБДД. Они контролируют потоки транспортных средств и предупреждают нарушения.

Областная газета Свердловской области

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