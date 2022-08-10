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Общество / Авто и транспорт
10 августа 2022, 16:06

В Кольцово задержали мужчину, который курил на борту самолета

Кольцово

Мужчина оштрафован на 1 тысячу рублей. Фото: Галина Соловьева

На борту самолета, летевшего из Сочи в Екатеринбург, обнаружили нарушителя, который курил сигареты в туалете. Прибывший в Кольцово наряд полиции задержал мужчину.

Курильщиком оказался официально нигде неработающий 39-летний свердловчанин. До этого инцидента он уже привлекался к административной ответственности.

Командир самолета составил в отношении мужчины акт о нарушении правил поведения на борту судна.

"Транспортные полицейские доставили нарушителя в дежурную часть в Кольцово, составили на него 2 протокола об административных правонарушениях. Решение суда уже было вынесено — пассажир оштрафован на 1 тысячу рублей", — рассказали в пресс-службе Управления на транспорте МВД России по УрФО.

Областная газета Свердловской области

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