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Общество / Авто и транспорт
10 августа 2022, 17:17

В Екатеринбурге на четверть обновят троллейбусный парк

троллейбус

Полученных средств может хватить на 45 новых троллейбусов. Фото: Полина Зиновьева

На закупку новых троллейбусов для Екатеринбурга из федерального бюджета выделят миллиард рублей. Об этом сообщил глава города Алексей Орлов.

Мэр также заявил на личной странице в telegram-канале, что на те же цели из бюджетов Свердловской области и муниципалитета дополнительно направят по 225 миллионов рублей.

"При нынешних ценах этого может хватить на 45 новых троллейбусов. Обновим парк на четверть", — заверил Алексей Орлов.

Он уточнил, что речь идет о приобретении современных моделей электротранспорта. При этом точных дат поставок не называется. Известно только, что несколько месяцев уйдет на процедуру закупки.

Областная газета Свердловской области

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