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Общество / Авто и транспорт
11 августа 2022, 14:23

Екатеринбург и Нижний Тагил обновят общественный транспорт

общественный транспорт

Обновить парк общественного транспорта смогут два свердловских города. Фото: Павел Ворожцов

Губернатор Свердловской области утвердил предоставление средств Екатеринбургу и Нижнему Тагилу на обновление общественного транспорта. Речь об этом шла на сегодняшнем заседании правительства региона.

Благодаря принятым документам Нижний Тагил получит 832 миллиона рублей (520 млн рублей в текущем году, еще 312 млн рублей — в следующем) на реализацию мер по сокращению загрязняющих выбросов. Город купит 12 трамвайных вагонов в рамках федерального проекта "Чистый воздух".

Напомним, в прошлом году благодаря нацпроекту "Экология", в который входит "Чистый воздух", в городе появились 17 современных автобусов, работающих на метане.

Средства также направят на приобретение троллейбусов в Екатеринбурге в 2023 году. Ожидается, что деньги из федерального бюджета поступят до конца текущего года. А уже в 2023-м уральская столица закупит новый подвижной состав. Кроме того, 65 млн рублей предусмотрены на софинансирование лизинга уборочной и спецтехники для города.

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Областная газета Свердловской области

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