66 новых автомобилей переданы поликлиникам Свердловской области

Автомобили предназначаются для доставки пациентов в больницы, медиков — к гражданам, а также для транспортировки биоматериалов в лаборатории. Фото: департамент информполитики Свердловской области

Сегодня главврачи 37 медицинских организаций получили ключи от машин "УАЗ Патриот" общей стоимостью 115,1 млн рублей. Их вручил заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков.

Церемония состоялась на площадке Свердловского областного госпиталя для ветеранов войн. Как отметил Павел Креков, автомобили в первую очередь отправятся в те больницы, которые имеют разветвленную сеть фельдшерско-акушерских пунктов и обслуживают достаточно большое количество поселков.

Он также подчеркнул, что острой нужды в автомобилях сейчас в области нет нигде. Парк обновляется регулярно, поскольку просто истекает срок эксплуатации транспортных средств.

Машины закупили в рамках федеральной программы "Развитие оказания первичной медико-санитарной помощи" нацпроекта "Здравоохранение".

Фото: департамент информполитики Свердловской области

По данным департамента информполитики Свердловской области, на автомобилях будут перевозить пациентов в больницы, медиков — к гражданам, а также доставлять биоматериалы в лаборатории. Всего в Восточный управленческий округ поступили 20 машин, в Южный — 11, Горнозаводской — 12, Западный — 10 и Северный — 13.

"Сегодня мы получили 4 автомобиля. Эти машины пойдут на поликлинического службу — неотложные вызовы. Кроме того, мы сможем использовать эти машины для поездок наших специалистов в отдаленные территории, так как это автомобили повышенной проходимости", — сказал главный врач ГБУЗ СО "Верхнесалдинская ЦГБ" Олег Перин.

Напомним, в 2022 году на Среднем Урале запланировано приобретение 162 машин. Всего в период действия региональной программы в 2021–2025 годах — 738 единиц техники.