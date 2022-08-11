В Екатеринбурге и Нижнем Тагиле обновят электротранспорт

Ретро-трамвай выполнен в жёлто-бордовой цветовой гамме – похожая раскраска была у вагонов советского времени. Фото: Пресс-служба АО «Уралтрансмаш»

Вчера ночью в Нижний Тагил прибыли два ретро-трамвая производства «Уралтрансмаша». Это подарок области к 300-летнему юбилею города. Трамваи будут использовать для проведения экскурсий.

Винтаж с USB

О необычном подарке рассказал глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев на своей официальной странице «Вконтакте». Трамвайные вагоны, упакованные в промышленную пленку, доставили в город на платформах большегрузов. В действии трамваи покажут тагильчанам в ближайшее время. И судя по многочисленным комментариям в соцсетях, их появления на улицах города очень ждут. Как отмечают местные жители, трамваи могут стать еще одной изюминкой Нижнего Тагила.

Ретро-трамвай был сконструирован на базе низкопольной модели 71–415 и стилизован под подвижной состав прошлого века. Вместо пластиковых сидений в салоне установлены деревянные лавки, вместо пластмассовых поручней – кожаные ремни. Для большей атмосферности в задней части вагона находится муляж стоп-крана и трос, который раньше использовался для связи с водителем. Винтажный облик сочетается с современной начинкой: в салоне есть подсветка над дверями и на потолке, информационные табло и USB-розетки, мощные системы отопления и кондиционирования. Есть пандусы и место для инвалидов с кнопкой вызова водителя. В вагоне 38 мест для сидения, его общая вместимость – 174 человека.

Прошлой весной вагоны уже обкатали на улицах Екатеринбурга, в Нижнем Тагиле они будут курсировать на постоянной основе.

– Это будут не маршрутные трамваи, а экскурсионные. У Центра развития туризма и «Тагильского трамвая» появится новая услуга: мы будем сдавать этот трамвай в аренду, устраивать экскурсии по городу. Можно будет проводить там какие-либо мероприятия, – пояснил Владислав Пинаев на пресс-конференции накануне празднования юбилея города.

Готовят к обновлению

Ретро-трамваи – лишь первая ласточка в масштабном обновлении электротранспорта в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле. Вчера Правительство Свердловской области утвердило изменения в госпрограмму, которые предусматривают выделение этим городам средств на приобретение новых трамваев и троллейбусов.

Нижний Тагил обновит трамвайный парк – для этого в рамках проекта «Чистый воздух» в федеральном бюджете предусмотрено 832 млн рублей. В 2022 году в город будет направлено 520 млн рублей, в 2023 году – 312 млн рублей. На эти средства приобретут 12 трамвайных вагонов.

Уральской столице выделят дополнительные средства на покупку троллейбусов. Как сообщили в департаменте информполитики области, Минпромторг России одобрил областную заявку на предоставление одного миллиарда рублей для обновления пассажирского состава. Деньги из федерального бюджета поступят до конца года.