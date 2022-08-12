На съезде на ЕКАД изменили схему движения

Проводится реконструкция транспортной развязки. Фото: Галина Соловьева

На развязке Челябинский тракт — ЕКАД преобразована схема движения. Это связано с реконструкцией дорожного участка.

По данным городской Госавтоинспекции, въезд на Екатеринбургскую кольцевую автодорогу теперь происходит по новой схеме. На месте установлены соответствующие временные дорожные знаки.

О данной проблеме знают власти Свердловской области. "Сегодня утром на развязке ЕКАД с Челябинским трактом изменили схему движения. Теперь, чтобы повернуть к Большому Истоку, нужно ехать по дублеру. Это временная мера, необходимая, чтобы провести дорожные работы", — сообщил в telegram-канале глава региона.

Фото: ГИБДД Екатеринбурга

По данным сервиса Яндекс.Карты, на данном участке наблюдаются заторы в обе стороны: на выезде с ЕКАД движение полностью остановлено на протяжении около 260 метров, после — сильно затруднено еще на 500 метрах. На въезде транспорт стоит на 600-метровом отрезке трассы.