Темы дня

Общество / Авто и транспорт
12 августа 2022, 15:59

Часть улицы Вайнера в Екатеринбурге закроют до 2025 года

перекрытие

Компания "Уралэлектромедь" перекроет четную сторону улицы Вайнера возле дома № 4. Фото: Анна Митчина

Компания "Уралэлектромедь" перекроет четную сторону улицы Вайнера возле дома № 4, от улицы Антона Валека до проспекта Ленина. Ограничение будет длиться больше двух лет.

Половина улицы будет закрыта для движения автомобилей в связи со строительством комплекса зданий. Машины будут передвигаться в одностороннем направлении через парковку от дома № 1 на Вайнера до Ленина. В обратную сторону можно будет проехать по улице Маршала Жукова, через Антона Валека, а также с улицы 8 Марта.

Ограничение будет действовать с 1 сентября 2022 года по 31 декабря 2024 года, сообщили в пресс-службе мэрии Екатеринбурга. На месте закрытия установят соответствующие дорожные знаки.

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
12.08.2022, 21:25 / Общество
Сергей Шойгу проверил ход выполнения гособоронзаказа в Свердловской области
12.08.2022, 20:53 / Экономика
Минфин РФ предлагает продлить программу семейной ипотеки под 6% до 2024 года
12.08.2022, 19:42 / Экономика
В Свердловской области в 2022 году на закупку техники для аграриев потратили 2 млрд рублей
12.08.2022, 18:15 / Культура
Президент РФ учредил День российской анимации
12.08.2022, 17:55 / Общество
На Среднем Урале провели автопробег в честь Героя России, штурмовавшего Рейхстаг