Часть улицы Вайнера в Екатеринбурге закроют до 2025 года

Компания "Уралэлектромедь" перекроет четную сторону улицы Вайнера возле дома № 4. Фото: Анна Митчина

Компания "Уралэлектромедь" перекроет четную сторону улицы Вайнера возле дома № 4, от улицы Антона Валека до проспекта Ленина. Ограничение будет длиться больше двух лет.

Половина улицы будет закрыта для движения автомобилей в связи со строительством комплекса зданий. Машины будут передвигаться в одностороннем направлении через парковку от дома № 1 на Вайнера до Ленина. В обратную сторону можно будет проехать по улице Маршала Жукова, через Антона Валека, а также с улицы 8 Марта.

Ограничение будет действовать с 1 сентября 2022 года по 31 декабря 2024 года, сообщили в пресс-службе мэрии Екатеринбурга. На месте закрытия установят соответствующие дорожные знаки.