В сентябре в Госдуму внесут законопроект о повышении штрафа за шум от транспорта

Проблема с шумом от автомобилей и мотоциклов особенно актуальна для Свердловской области. Фото: Александр Зайцев

Председатель комитета Госдумы РФ по малому и среднему предпринимательству заявил, что в сентябре в нижнюю палату парламента будет внесен законопроект о повышении штрафа до 100 тыс. рублей за шум от автомобилей и мотоциклов. Инициатива принадлежит партии "Новые люди".

Авторы законопроекта считают, что нынешний штраф в 500 рублей недостаточно действенный.

"Мы планируем создать рабочую группу, чтобы с депутатами Госдумы обсудить все правовые коллизии, которые могут возникнуть. Вносить законопроект мы планируем в сентябре, с запуском осенней сессии", — передает слова председателя комитета ТАСС.

Кроме того, законопроект подразумевает снижение допустимого уровня шума от транспорта. Сейчас он составляет 96 децибел — его планируют понизить до 68.

Согласно документу, за первое нарушение водителям будет грозить штраф до 100 тыс. рублей, за повторное — транспорт могут конфисковать на штрафстоянку на три месяца. По словам политика, проблема с шумом от автомобилей и мотоциклов особенно актуальна для Свердловской области. Он добавил, что Екатеринбург занимает третье место среди самых шумных городов России.