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Общество / Авто и транспорт
15 августа 2022, 17:09

Запущен автобусный маршрут из Сысерти в Екатеринбург

карта нового маршрута

Ожидается, что маршрут будет популярен в часы пик. Фото: департамент информполитики Свердловской области

Сегодня, 15 августа, запустили первые рейсовые автобусы из Сысерти в Екатеринбург и обратно. Маршрут № 134 позволит быстрее добираться в областной центр.

В департаменте информполитики региона отмечают важность того, что маршрут запущен в преддверии нового учебного года. "Повышение транспортной доступности станет еще одним шагом на пути к преобразованию Екатеринбурга в студенческую столицу", — отмечают там.

Чтобы пассажиры успевали в столицу Урала к началу рабочего или учебного дня, первый рейс из Сысерти будет выполняться в 6:25 утра. Автобус будет следовать до Южного автовокзала через терминал на Черняховского.

В пути запланированы следующие остановки: в поселке Большой Исток — "Тарная база", "Комбикормовый завод", "Мельзавод". В Екатеринбурге — "Терминал Чкаловский", СНТ "Черемушка", ЖК "Светлый", "Улица Яблоневая", "Южный автовокзал".

Ожидается, что обновленный маршрут будет популярен в часы пик, когда студенты и все, кому необходимо, едут в уральскую столицу.

Добавим, в регионе также принято решение о создании нового кольцевого маршрута Большой Исток — "Сима-Ленд" — Химмаш — Арамиль — Большой Исток. Его хотят запустить в последнюю неделю августа.

Областная газета Свердловской области

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