Нижний Тагил получит более 800 млн рублей на закупку новых трамваев

На эти деньги планируют приобрести 12 вагонов. Фото: Павел Ворожцов

Во вторник, 16 августа, на заседании правительства Свердловской области было принято решение выделить Нижнему Тагилу 832 млн рублей на закупку новых трамваев. На эти деньги планируют приобрести 12 вагонов.

В нынешнем году город-юбиляр получит из областного бюджета 520 млн рублей на закупку 8 трамвайных вагонов, а в 2023 году — еще 312 млн рублей на 4 вагона. Ранее федеральное правительство поддержало заявку региона на обновление городского общественного транспорта в рамках нацпроекта "Экология".

Как отметили в департаменте информполитики Свердловской области, Нижнему Тагилу регулярно оказывается финансовая поддержка для улучшения качества окружающей среды и транспортной инфраструктуры. К последнему относятся внедрение интеллектуальных транспортных систем, ремонт дорог, обновление транспорта и строительство мостов.

Глава Среднего Урала отметил, что состояние воздуха - одна из самых сложных проблем в Нижнем Тагиле.

"Снижение выбросов, улучшение экологии в городе — наша общая задача вместе с местными промышленными предприятиями. Сегодня на заседании правительства мы направили городу более 830 миллионов рублей по программе "Чистый воздух". В прошлом году по этой программе город купил 17 современных автобусов, работающих на метане", — рассказал губернатор.