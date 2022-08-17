Свердловские школьники и студенты будут ездить в электричках за полцены

Льгота действительна при приобретении билетов как на обычные электрички, так и электропоезда "Ласточка". Фото: Галина Соловьева

В Свердловской области возобновляется действие сезонной льготы в пригородных поездах. Воспользоваться ей смогут школьники и студенты.

В учебный период – с 1 сентября 2022 года до 15 июня 2023 года – они получат скидку 50%. Школьником для приобретения билета за полцены необходимо предъявить справку из общеобразовательного учреждения. А тем, кто учится в колледжах и вузах очно — действующий студенческий билет.

Оформить льготу можно в пригородной кассе и в мобильном приложении "РЖД Пассажирам". Аналогичная акция действует на территории Тюменской и Челябинской областей, ХМАО-Югры, Республики Башкортостан. Скидку в 30% можно получить в Курганской области, 25% – в Оренбургской, сообщили в пресс-службе СвЖД.