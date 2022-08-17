Кабмин России выделил более 2,4 млрд рублей аэропортам в центральной и южной части страны

Средства помогут сохранить квалифицированный персонал и инфраструктуру аэропортов. Фото: Алексей Кунилов

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении почти 2,5 млрд рублей на компенсацию операционных расходов аэропортам в южной и центральной части России, полеты в которые ограничены. Речь идет об 11 воздушных гаванях.

Кабмин поддержит аэропорты Анапы, Брянска, Белгорода, Геленджика, Воронежа, Курска, Краснодара, Липецка, Ростова-на-Дону, Элисты и Симферополя — средства помогут сохранить квалифицированный персонал и инфраструктуру. В апреле 2022 года правительство выделило этим же воздушным гаваням 1,5 млрд рублей. Аналогичный транш поступил в мае.

Премьер-министр на прошедшем 17 августа заседании указал на необходимость внимательно следить за обеспечением транспортной доступности регионов России.

"Глава кабмина также напомнил, что во все города с приостановленным авиационным сообщением запущены дополнительные поезда и междугородние автобусы, чтобы у людей была возможность добраться до места назначения, а бизнес мог наладить логистические цепочки для бесперебойной доставки товаров и грузов", — отмечается на сайте правительства.

Напомним, что вчера Росавиация продлила ограничение полетов в 11 российских аэропортов до 23 августа.