Темы дня

Общество / Авто и транспорт
17 августа 2022, 20:31

Кабмин России выделил более 2,4 млрд рублей аэропортам в центральной и южной части страны

аэропорт

Средства помогут сохранить квалифицированный персонал и инфраструктуру аэропортов. Фото: Алексей Кунилов

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении почти 2,5 млрд рублей на компенсацию операционных расходов аэропортам в южной и центральной части России, полеты в которые ограничены. Речь идет об 11 воздушных гаванях.

Кабмин поддержит аэропорты Анапы, Брянска, Белгорода, Геленджика, Воронежа, Курска, Краснодара, Липецка, Ростова-на-Дону, Элисты и Симферополя — средства помогут сохранить квалифицированный персонал и инфраструктуру. В апреле 2022 года правительство выделило этим же воздушным гаваням 1,5 млрд рублей. Аналогичный транш поступил в мае.

Премьер-министр на прошедшем 17 августа заседании указал на необходимость внимательно следить за обеспечением транспортной доступности регионов России.

"Глава кабмина также напомнил, что во все города с приостановленным авиационным сообщением запущены дополнительные поезда и междугородние автобусы, чтобы у людей была возможность добраться до места назначения, а бизнес мог наладить логистические цепочки для бесперебойной доставки товаров и грузов", — отмечается на сайте правительства.

Напомним, что вчера Росавиация продлила ограничение полетов в 11 российских аэропортов до 23 августа.

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
17.08.2022, 21:02 / Культура
В Екатеринбурге вручили призы фестиваля "Одна шестая"
17.08.2022, 21:01 / Общество
Свердловский губернатор проинспектировал ремонт крупных инфраструктурных объектов в Первоуральске
17.08.2022, 20:31 / Общество
Кабмин России выделил более 2,4 млрд рублей аэропортам в центральной и южной части страны
17.08.2022, 19:34 / Спорт
Свердловские волейболистки сенсационно проиграли
17.08.2022, 19:19 / Общество
Расходы на празднование 299-летия Екатеринбурга составили 27 млн рублей