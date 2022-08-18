Бизнес в РФ сможет вернуть половину расходов на перевод транспорта с бензина на газ

Документ должен простимулировать перевод автомобилей на газ и повысить спрос на данный вид топлива. Фото: Галина Соловьева

Правительство России будет субсидировать почти половину расходов предпринимателей на перевод автомобилей с бензина на газ (метан). Соответствующий документ подписал 18 августа премьер-министр Михаил Мишустин.

Новым постановлением вносятся изменения в приложение госпрограммы "Развитие энергетики", определяющее правила выдачи субсидий гражданам, а также малому и среднему бизнесу на переоборудование техники для работы на метане. Нормативы субсидирования были увеличены с 24% до 48%.

Документ должен простимулировать перевод автомобилей на газ и повысить спрос на данный вид топлива.

Как отмечается на сайте кабмина, госпрограммой "Развитие энергетики" предусматривается увеличение объема потребления природного газа в качестве моторного топлива до 2,7 млрд кубометров к концу 2024 года. Вместе с этим ведется работа по созданию в стране соответствующей инфраструктуры — в ближайшие 5 лет должно появиться 1,3 тыс. метановых автозаправок.

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