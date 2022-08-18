В Екатеринбурге в День города ограничат скорость электросамокатов

Ограничения будут действовать с 9:00 до 24:00 20 августа. Фото: Галина Соловьева

Для безопасности и комфорта екатеринбуржцев в День города решено ограничить скорость самокатов. Однако изменения будут действовать только в центре уральской столицы, где предполагается массовое скопление людей.

Данный вопрос комитет по транспорту, организации дорожного движения и развитию улично-дорожной сети горадминистрации обсудил с ГИБДД по Екатеринбургу, а также представителями сервиса кикшеринга. Как отметил председатель комитета Сергей Яскевич, каждая из трех таких компаний, действующих в муниципалитете, внесет изменения в программу своих приложений.

"Как только самокат попадет в обозначенную зону, скорость автоматически будет снижена до 7–8 километров в час. Ограничения будут действовать с 9:00 до 24:00 субботы, 20 августа", — добавил Сергей Яскевич.

Ограничения коснутся периметра улиц Малышева – Хохрякова – Антона Валека – проспекта Ленина – Бориса Ельцина – Челюскинцев – Никонова – проезда мимо ККТ "Космос" от улицы Никонова до улицы Царской – Толмачева. Фото: МАУ "Город"

При этом проехать с привычной скоростью можно будет по улицам Малышева, Хохрякова, Челюскинцев, Никонова, Толмачева.

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