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Общество / Авто и транспорт
19 августа 2022, 13:28

В России могут упростить процедуру получения прав на квадроциклы и снегоходы

Квадроцикл

Во многих регионах России добраться до интересных туристических мест можно только на снегоходах или квадроциклах. Фото: Алексей Кунилов

Представитель туротрасли Камчатки Александр Мороз выступил с инициативой по упрощению процедуры получения прав на управление снегоходами и квадроциклами. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил проработать вопрос по реализации предложения.

По действующему законодательству, для управления снегоходом или квадроциклом с объемом двигателя более 50 кубических см необходимы права категории А1, которые выдают подразделения Гостехнадзора. За езду на этих видах транспорта без удостоверения водителю грозит штраф от 500 рублей до 1 тыс. рублей.

Как заявил Александр Мороз, во многих регионах России добраться до интересных туристических мест можно только на снегоходах или квадроциклах.

"Проблема в том, что многие туристы, которые приезжают на зимние туры, не обладают необходимыми документами для управления этой техникой, а такие документы возможно получить после прохождения соответствующего обучения, сдачи экзамена и получения прав тракториста-машиниста", — передает слова Александра Мороза пресс-служба правительства.

Например, автор идеи предложил проводить обучение навыкам управления квадроциклами и снегоходами силами инструкторов туристических групп, аккредитованных в Гостехнадзоре. Туристы, прошедшие курс, могли бы получать сертификаты на управление транспортом в составе группы с профессиональным гидом.

Как сообщает газета "Известия" со ссылкой на Минсельхоз РФ, в 2022 году процедура получения прав на управление самоходной техникой уже была упрощена: в мае было принято постановление, которое сокращает перечень документов, необходимых для экзаменов.

Областная газета Свердловской области

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