Как ходит общественный транспорт Екатеринбурга 20 августа

Автобусы и трамваи изменят схему своего движения. Фото: Галина Соловьева

В связи с празднованием Дня города центральные улицы Екатеринбурга перекрыты. Это скажется на работе общественного транспорта.

По данным пресс-службы администрации города, с утра до завершения праздничной программы перекрыты:

пр. Ленина (от Хохрякова до Карла Либкнехта);

ул. Толмачева (от пр. Ленина до Первомайской);

ул. Пушкина (от Малышева до пр. Ленина);

ул. Антона Валека (от Маршала Жукова до Февральской революции);

ул. Вайнера (от Антона Валека до пр. Ленина);

ул. Урицкого (от Антона Валека до площади 1905 года);

ул. Володарского (от Антона Валека до площади 1905 года);

ул. Бориса Ельцина (от Челюскинцев до 8 Марта);

ул. 8 Марта (от Бориса Ельцина до пр. Ленина);

ул. Дзержинского (от Горького до Царской);

ул. Первомайской (от Горького до Царской);

ул. Горького (от Первомайской до Дзержинского);

ул. Клары Цеткин (от Горького до Пролетарской).

С 19:00 ограничения запланированы на:

ул. 8 Марта (от Куйбышева до Малышева);

ул. Карла Либкнехта (от Шевченко до Малышева);

ул. Малышева (от Розы Люксембург до Московской);

ул. Радищева (от Московской до 8 Марта).

В связи с этим схему движения изменили трамваи № 2, 6, 3, 15, 18 и 23. Как сообщили в ЕМУП "Гортранс", распределение маршрутов будет выглядеть следующим образом.

Фото: ЕМУП "Гортранс"

Как будут направлены автобусы, смотрите тут.

Места накопления транспорта:

Фото: пресс-служба мэрии Екатеринбурга

Ранее стало известно, что 20 августа в Екатеринбурге ограничат скорость электросамокатов.

Добавим, в столице Урала состоялось официальное открытие Дня города. С полной программой празднования можно ознакомиться здесь.