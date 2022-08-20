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Общество / Авто и транспорт
20 августа 2022, 14:03

Кабмин РФ расширил программу обновления городского транспорта в лизинг

автобус

Из федерального бюджета на субсидирование договоров лизинга будет направлено почти 10 млрд рублей. Фото: Галина Соловьева

Теперь регионы смогут приобретать со скидкой до 60% современные автобусы длиной 7,5 – 10 метров и вместимостью до 70 человек. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Сейчас на таких же условиях городские агломерации покупают трамваи, троллейбусы и автобусы большого и особо большого класса.

Добавим, обновление общественного транспорта с использованием механизма лизинга ведется с 2020 года. В 2020–2021 годах в регионы было поставлено более 1,13 тыс. новых автобусов, троллейбусов и трамваев. В 2022–2024 планируется закупить свыше 1,16 тыс. таких средств.

Как уточняется на сайте Правительства РФ, из федерального бюджета на субсидирование договоров лизинга будет направлено почти 10 млрд рублей. Оператором программы является АО "Государственная транспортная лизинговая компания".

Областная газета Свердловской области

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