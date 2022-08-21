Строители больше чем на сутки ограничили движение по ул. Посадской в Екатеринбурге

С 8:00 до 18:00 21 августа проезжая часть будет сужена, а после 18:00 движение закроют полностью. Фото: Анна Митчина

В Екатеринбурге на улице Посадской в районе дома № 3 до 12:00 22 августа введено ограничение движения. Троллейбусы и автобусы будут ездить по измененным маршрутам.

С 8:00 до 18:00 21 августа проезжая часть будет сужена, а после 18:00 движение закроют полностью. Строители будут выполнять ремонтные работы на участке, сообщается на сайте администрации Екатеринбурга.

Автобусы № 45, 052 и 59 на пути к конечным остановкам "Железнодорожный вокзал" и "Горбольница № 7" направятся по улицам Белореченской — Посадской — Пальмиро Тольятти — Московской — пр. Ленина и дальше по привычной схеме. Остановочные пункты "Репина" и "Гурзуфская" на улице Посадской, "Институт связи" и "Центральный стадион" на улице Репина, а также "Вечный огонь" на проспекте Ленина временно отменены. Вместо них на маршрутах появятся остановки "Белореченская" на Посадской, "Московская горка" на Московской.

Автобус № 070 будет двигаться к конечной остановке "Учителей" по улицам Белореченской — Посадской — Пальмиро Тольятти — Московской — Малышева и далее по маршруту.

Для троллейбусов движение по Посадской между остановками "Институт Связи" и "Посадская" закроют в обоих направлениях с 18:00. Маршрут № 7 будет следовать по следующим улицам: ст. Академическая — ул. Мира — ул. Малышева — ул. Репина — ул. Крауля — ст. Крауля.