Продлен режим ограничения полетов в 11 аэропортов России

Остальные воздушные гавани страны работают штатно. Фото: Евгения Скачкова

Режим временного ограничения полетов в 11 российских аэропортов продлен до 29 августа. Соответствующая информация появилась на сайте Росавиации.

До указанной даты не получится улететь в Анапу, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элисту. Перевозки рекомендуется организовывать по альтернативным маршрутам — через Сочи, Волгоград, Минеральные Воды, Ставрополь и Москву.

Остальные воздушные гавани страны работают штатно. Подробную информацию можно узнать на их сайтах.

Напомним, ограничение воздушного пространства на юго-западе России было введено 24 февраля в связи с проведением спецоперации на Украине. В последний раз режим продлевали до 23 августа.