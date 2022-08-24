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Общество / Авто и транспорт
24 августа 2022, 20:06

Екатеринбургские автобусы временно изменят маршруты

  Валерия Белякова
Автобус № 012

В Екатеринбурге автобусы № 05, 012, 37, 083, 030 на время изменят маршруты с 25 по 28 августа. Фото: Галина Соловьева

В Екатеринбурге временно меняются маршруты общественного транспорта. Речь идет об автобусах № 05, 012, 37, 083, 030.

Изменения начнут действовать с 25 августа и продлятся до 28 числа, сообщают в пресс-службе горадминистрации. Причиной временных нововведений стало перекрытие перекрестка Степана Разина – Щорса.

В объезд придется следовать автобусам № 05, 012, 37, 083. При движении из центра Екатеринбурга указанный общественный транспорт пустят по улицам 8 Марта – Шварца, в обратном направлении автобусы будут двигаться по Фучика – 8 Марта. Маршрут № 030 в сторону улицы Окраинной отправят в объезд по улицам 8 Марта – Большакова – Чапаева – Фрунзе.

В течение четырех дней автобусы не будут курсировать мимо остановок "Саввы Белых", "Авиационная", "Щорса", "Автовокзал". Остановку "Большакова" на 8 Марта перенесут на одноименную улицу, а "Автовокзал" – на 8 Марта.

В качестве компенсации вводятся временные пункты ожидания автобусов у "Музея Бажова", "Трамвайного парка", "Южной" в оба направления. Движущийся в сторону Щорса маршрутный транспорт будет останавливаться у "Автовокзала",  "Самоцветного бульвара", "Бульвара Малахова", "ТЦ Дирижабль" на улице Шварца.

Также в течение трех дней отменяются троллейбусы № 11 и 14.

Областная газета Свердловской области

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