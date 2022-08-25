Со 2 сентября свердловские "Ласточки" запустят по новым маршрутам

На новых маршрутах действуют все виды льгот. Фото: Алексей Кунилов

Жители Качканара, Кушвы и поселка Баранчинского получат скоростное железнодорожное сообщение с Нижним Тагилом, Екатеринбургом и аэропортом Кольцово. По новым маршрутам "Ласточки" начнут курсировать со 2 сентября.

По данным пресс-службы СвЖД, электрички будут перевозить пассажиров ежедневно:

три пары сообщением Екатеринбург — Нижний Тагил — Качканар;

одна пара — Аэропорт Кольцово — Екатеринбург — Нижний Тагил — Качканар.

Сейчас совершить поездку между этими станциями можно только с пересадкой. Отмечается, что благодаря нововведению время в пути от Качканара до столицы Урала сократится более чем на 3 часа, путь займет 3 часа 50 минут.

Цена билета будет варьироваться от 320 до 580 рублей в зависимости от выбранного маршрута. При этом действуют все виды льгот.