"Ласточки" пустят на север Свердловской области в сентябре

От Качканара до Екатеринбурга "Ласточки" будут доезжать за 3 часа 50 минут. Фото: департамент информполитики Свердловской области

2 сентября пригородные электропоезда "Ласточки" выйдут на новые маршруты. Жители северных городов получат скоростное комфортное железнодорожное сообщение с Нижним Тагилом, Екатеринбургом и аэропортом Кольцово.

В департаменте информполитики Свердловской области напомнили, что разработать для "Ласточек" северный маршрут региональному минтрансу совместно со СвЖД поручил глава Среднего Урала.

Теперь с начала осени ежедневно на направлении Екатеринбург — Нижний Тагил — Кушва (ст. Гороблагодатская) — Качканар будут курсировать три пары скоростных электричек. Еще одна пара соединит Качканар с аэропортом Кольцово.

От Качканара до Екатеринбурга "Ласточки" будут доезжать за 3 часа 50 минут, сократив для пассажиров время в пути более чем на 3 часа. До сих пор до Кушвы и Качканара можно было добраться электричкой только с пересадками.

Отмечается, что на участке Екатеринбург — Нижний Тагил электропоезда будут следовать по действующему расписанию. Далее до Качканара запланированы остановки на станциях Баранчинской, Гороблагодатской (Кушва).

"Практика показывает, что люди с удовольствием ездят на "Ласточке". Мы должны иметь планы, я думаю, даже вплоть до Ивделя. Мы выстроим вместе с СвЖД работу так, чтобы год от года электропоездами продвигаться на север. В этом году идем до Качканара, на запад до Красноуфимска", — ранее отмечал губернатор.