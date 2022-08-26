На Среднем Урале начал курсировать новый автобусный маршрут № 123

В Свердловской области запущен в работу новый кольцевой автобусный маршрут № 123. Фото: департамент информационной политики Свердловской области

Новый автобусный маршрут № 123 начал курсировать в Свердловской области. Он связывает Арамиль, Большой Исток и Екатеринбург.

Кольцевой маршрут разработала жительница Большого Истока — учащаяся РАНХиГС, сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области. Юлия Бабушкина рассказывала, что ей было сложно добираться до института. В Екатеринбург ходило мало автобусов и до полудня все были переполнены пассажирами.

"Очень сложно уехать в город, особенно утром. Бывало, 40 минут — час приходилось стоять на остановке. И в тридцатиградусный мороз. До "Сима-Ленда" или ЭКСПО вообще не добраться. Благодаря появлению новых маршрутов мне будет гораздо проще добираться на учебу", — поделилась разработчик автобусного маршрута Юлия Бабушкина.

В будни автобус начинает курсировать ранним утром, из Арамиля он отбывает в 6:53, проходит через Большой Исток, двигается через грузовой терминал и гипермаркет на Кольцовском тракте, затрагивает екатеринбургские микрорайоны Химмаш и Нижне-Исетский, выходит на Челябинский тракт к коллективным садам, возвращаясь в точку отправления. Последний рейс завершается в 20:44 на конечной остановке в Арамиле "Дом Культуры".

"В первую очередь речь идет о транспортной доступности крупных центров притяжения рабочей силы, таких как "Сима-Ленд", грузовой терминал на Черняховского, особая экономическая зона "Титановая долина". Также решится транспортная проблема жителей Большого Истока. Мы давно подбирали для нее решение и инициатива жителей здесь помогла. Пока он курсирует в пробном варианте. В зависимости от его востребованности мы будем уточнять расписание, чтобы оно стало более удобным для местных жителей", — рассказал заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области Дмитрий Брусянин.

Реализацией маршрута занимался региональный минтранс по поручению губернатора Свердловской области. Проект воплотили в жизнь в преддверии учебного года. В ближайшие несколько лет Екатеринбург может превратиться в студенческую столицу. Для обучающихся необходимо создать доступные условия. В частности, в области разрабатывается программа "Кампус", она будет включать меры поддержки студентов от стипендий до решения вопроса с жильем.