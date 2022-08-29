В список субсидированных авиарейсов из Екатеринбурга вошли 28 направлений

Субсидии также получат несколько авиарейсов направлением в столицу Урала. Фото: Алексей Кунилов

Росавиация объявила результаты отбора авиаперевозчиков, которым в 2022 году предоставят субсидии из федерального бюджета. Обновленный перечень маршрутов расширен на 49 направлений — до 448.

Кроме того, согласно заявкам авиакомпаний увеличены частоты и количество планируемых к выполнению рейсов.

"Распределена экономия средств федерального бюджета, образовавшаяся в связи с закрытием аэропортов южной и центральной части России", — говорится на сайте Федерального агентства воздушного транспорта. Напомним, ранее режим ограничения полетов в 11 российских аэропортов продлили до 4 сентября.

В списке субсидированных авиарейсов из Екатеринбурга значатся около 30 направлений. Льготные рейсы будут осуществляться в Барнаул, Калугу, Воронеж, Омск, Саратов, Тамбов, Ульяновск, Уфу, Владикавказ и другие российские города. Обслужат их компании Red Wings, "Ямал", "РусЛайн", "Азимут", Utair, "ЮВТ Аэро" и "Авиапредприятие "Северсталь". Ознакомиться с полным перечнем можно тут.