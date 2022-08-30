В Екатеринбурге во время праздников будут снижать скорость электросамокатов

Это будет единым стандартом для всех кикшеринговых компаний. Фото: Галина Соловьева

Председатель транспортного комитета администрации Екатеринбурга Игорь Ощепков рассказал, что во время массовых мероприятий на участке проведения праздника будут снижать скорость электросамокатов. Это будет единым стандартом для всех кикшеринговых компаний.

Игорь Ощепков напомнил, что аналогичные ограничения были введены на прошедшем 20 августа Дне города. Тогда скорость самокатов была снижена с 25 до 8 километров в час, а количество стоянок для них уменьшено.

"Мы договорились с представителями кикшеринга, что и дальше при проведении больших праздников и спортивных мероприятий будем руководствоваться такими решениями, чтобы минимизировать число ДТП. Надо сказать, что это первый раз, когда нам удалось договориться со всеми представителями кикшеринга. Мы получили хороший эффект. Фактически в День города замечаний в сторону самокатов от населения не было", — рассказал председатель транспортного комитета на пресс-конференции в ТАСС.

По его словам, после "Ночи музыки", когда ограничения на самокаты не действовали, поступало много жалоб на людей с индивидуальными средствами передвижения, которые сильно мешали пешеходам.

В свою очередь врио начальника ГИБДД УМВД по Екатеринбургу, подполковник полиции Александр Беляков привел статистику аварий с участием электросамокатов. С начала года в Екатеринбурге зарегистрировано 31 подобное ДТП, в котором погиб 1 человек и 32 получили ранения. К административной ответственности за нарушение ПДД в 2022 году было привлечено 477 человек. Чаще всего самокатчиков штрафуют за движение по проезжей части и проезд на запрещающий сигнал светофора.