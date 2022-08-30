Дорога жизни

Так выглядит один из участков дороги на территории Таборинского района: кругом лужи и глубокие колеи. Фото: из архива Уральского клуба любителей off-road NIVER.RU

На севере Свердловской области реконструируют 10-километровой участок дороги от поселка Гари до села Андрюшино. Это первый этап реализации масштабного проекта по строительству прямой трассы до Таборов. Она обеспечит транспортную доступность 17 населенным пунктам и станет одной из самых дорогостоящих в регионе.

Далекие соседи

Гаринский и Таборинский районы – отдаленные муниципалитеты Свердловской области, от Екатеринбурга их отделяют 500 и 450 километров соответственно. Между тем сами районы – соседи: от одного райцентра до другого – всего 180 километров по прямой, но большая часть из них проходит через леса и болота. Чтобы попасть из одного округа в другой, людям приходится делать крюк в 800 с лишним километров либо ждать холодов, чтобы ехать по зимнику. В результате из-за бездорожья страдают 17 населенных пунктов, где в общей сложности проживают 800 человек.

– Многие годы жители мечтают о новой дороге, по которой в любое время года и в любую погоду они быстро смогут попасть в Таборы или в Гари, – комментирует «ОГ» глава Таборинского района Виктор Роененко. – Сейчас летом организовано сообщение по реке, а вот осенью и весной связь с Таборами вообще отсутствует. Ни больного доставить в районную больницу, ни пожарных отправить. В экстренных случаях приходится привлекать вездеходы.

Первые 22 километра

Проблему транспортной доступности этих территорий начали решать в прошлом году. Областное правительство договорилось о совместной реализации проекта с АО «Транснефть-Сибирь». Оказалось, нефтяники тоже заинтересованы в развитии дорожной инфраструктуры на северо-востоке области.

– В районе Гарей и Таборов находится участок нефтепровода «Сургут-Полоцк» – один из крупнейших магистральных нефтепроводов России. В планах компании – проведение его капитального ремонта с заменой оборудования, а для работ такого масштаба нужна хорошая дорожная инфраструктура, по которой можно провозить большие грузы, – пояснил генеральный директор Виктор Бронников на встрече с губернатором.

Начать решили с двух участков на территории Гаринского района: от деревни Мочищенской до Мочальной (27–37-й километры) и от Мочальной до села Андрюшино (37–49-й километры). Как сообщил «ОГ» глава Гаринского ГО Сергей Величко, сейчас работы идут полным ходом:

– От Мочищенской до Мочальной подрядчик положил почти семь километров земляного полотна – «подложка» под новую дорогу. На очереди асфальтирование. Сдать в эксплуатацию планируется в мае 2023 года. Работы на другом отрезке, от Мочальной до Андрюшино, начнутся предстоящей зимой. Строителям необходимо завезти большой объем скалы и щебня. Этот отрезок пути должен быть готов к октябрю 2024 года.

Межрегиональный масштаб

Стоимость реконструкции обоих участков – 665 млн рублей, из них 280 млн – деньги инвестора. Это первый дорожный проект в Свердловской области, на реализацию которого удалось привлечь прямое внебюджетное финансирование. Трасса будет пользоваться большой популярностью, высказал свое мнение в соцсетях депутат Госдумы Антон Шипулин:

– Мы соединяем восток с северной территорией. Не только Свердловская область будет пользоваться этой дорогой, но и Тюменская область, и думаю, что развитие тех населенных пунктов, которые не так давно мы считали затухающими, будет точно.

Важность проекта во время недавней встречи с губернатором Евгением Куйвашевым подчеркнула и Уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова.

– Дорожное строительство – одно из важнейших условий развития северных территорий. Очень благодарна за строительство дороги Гари — Таборы. Мы встречались с подрядчиком, строящим первые 10 километров – все идет по графику. Нужно развивать проект и строиться дальше.

Андрюшино – Таборы

Проектированием остальной части трассы – от Андрюшино до Таборов – еще предстоит заняться. С учетом того, что дорожный маршрут будет проходить по лесисто-болотистой местности с огромным количеством мелких притоков, впадающих в реку Тавду, стройка будет сложной и дорогостоящей.

Но в администрации Гаринского района уверены: два уже строящихся участка будут способствовать развитию туристической инфраструктуры. Сейчас в Гарях строят турбазу для рыбаков, охотников и путешественников стоимостью 84 млн рублей: на берегу реки Сосьвы возводят девять комфортабельных домиков с панорамными окнами, скоро на территории появится административный корпус, ангар на 20 лодок, причал-понтон, баня и площадки с мангалами. Одновременно в туристическом комплексе смогут разместиться до 47 человек. Финансирование проекта идет благодаря областной программе повышения инвестиционной привлекательности региона.

– Жители внимательно следят за дорожным строительством. Комфортная и безопасная трасса повысит качество жизни людей, а также привлечет туристов в нашу территорию. Это дорога жизни для отдаленных населенных пунктов – вне всякого сомнения, – резюмировал Сергей Величко.