Екатеринбург и Верхнюю Пышму связали "Львята"

Трамваи "Львенок" оборудованы USB-розетками. Фото: департамент информполитики Свердловской области

На новую трамвайную линию Екатеринбург — Верхняя Пышма вышли сегодня первые вагоны "Львенок". Маршруту присвоен номер 333.

Всего по новой ветке будут курсировать 8 современных трамваев, передает корреспондент "Областной газеты" с места события. Низкопольные вагоны имеют просторный салон, оснащены USB-розетками для зарядки смартфонов. Также трамваи оборудованы системой климат-контроля. Для маломобильных граждан предусмотрены откидной пологий спуск и кнопка вызова водителя.

Протяженность трамвайной линии составляет 18 километров. По пути предусмотрено 25 остановок, на них уже появилось расписание движения. Дорога от Екатеринбурга до Верхней Пышмы будет занимать около получаса. Стоимость проезда варьируется от 22 до 38,5 рублей в зависимости от расстояния.

Напомним, трамваи "Львенок" поступили на Средний Урал в июне 2022 года.