Темы дня

Общество / Авто и транспорт
31 августа 2022, 12:10

Екатеринбург и Верхнюю Пышму связали "Львята"

  Валерия Белякова
Салон трамвая

Трамваи "Львенок" оборудованы USB-розетками. Фото: департамент информполитики Свердловской области

На новую трамвайную линию Екатеринбург — Верхняя Пышма вышли сегодня первые вагоны "Львенок". Маршруту присвоен номер 333.

Всего по новой ветке будут курсировать 8 современных трамваев, передает корреспондент "Областной газеты" с места события. Низкопольные вагоны имеют просторный салон, оснащены USB-розетками для зарядки смартфонов. Также трамваи оборудованы системой климат-контроля. Для маломобильных граждан предусмотрены откидной пологий спуск и кнопка вызова водителя. 

Протяженность трамвайной линии составляет 18 километров. По пути предусмотрено 25 остановок, на них уже появилось расписание движения. Дорога от Екатеринбурга до Верхней Пышмы будет занимать около получаса. Стоимость проезда варьируется от 22 до 38,5 рублей в зависимости от расстояния. 

Напомним, трамваи "Львенок" поступили на Средний Урал в июне 2022 года. 

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
31.08.2022, 14:53 / Общество
С 1 сентября школьникам запретят пользоваться телефоном на уроках
31.08.2022, 14:22 / Общество
Коронавирус за сутки подхватили почти 1,5 тысячи свердловчан
31.08.2022, 14:11 / Спорт
На Среднем Урале впервые проведут состязания по конной стрельбе из лука
31.08.2022, 14:10 / Общество
Первый межмуниципальный трамвайный маршрут заработал в России
31.08.2022, 13:50 / Общество
Перед началом учебного года свердловские школы проверили на пожарную безопасность