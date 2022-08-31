Первый межмуниципальный трамвайный маршрут заработал в России

Маршруту Екатеринбург — Верхняя Пышма присвоен номер 333. Фото: Алексей Кунилов

Первый в России межмуниципальный трамвайный маршрут, возведенный в рамках государственно-частного партнерства, заработал в России. Он связал Екатеринбург и Верхнюю Пышму.

Строительство новой трамвайной линии велось в рамках соглашения правительства региона с ООО "УГМК-Холдинг", сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области. Концессия была подписана больше года назад. Сегодня старт работе маршрута № 333 дал губернатор Свердловской области.

На линию вышли современные низкопольные трамваи "Львенок". Бордово-желтый вагон вмещает до 155 человек. Выделенные пути позволят добираться пассажирам от конечной станции в Верхней Пышме до Екатеринбурга за 30 минут. Салон транспорта оборудован системой климат-контроля, валидаторами для оплаты проезда и откидными платформами для посадки маломобильных жителей.

На маршруте длиной 8,6 км предусмотрены 14 остановок. Движение начинается от "Трамвайного кольца" в Верхней Пышме и завершается на улице Фрезеровщиков в Екатеринбурге. В пиковые часы транспорт будет двигаться с интервалом от 8 до 20 минут. Проезд обойдется пассажирам от 22 до 38 рублей в зависимости от расстояния. Ожидается, что ежесуточно трамваем будут пользоваться до 11 тысяч человек.

Из областного и муниципального бюджетов на строительство трамвайной ветки Екатеринбург — Верхняя Пышма и реконструкцию Успенского проспекта в городе-спутнике было направлено около 4 миллиардов рублей. В Верхней Пышме проживает около 75 тысяч человек, люди постоянно передвигаются в Екатеринбург и обратно. Развитие городской агломерации невозможно без продвинутой транспортной составляющей, отметили в департаменте информационной политики Свердловской области. Там добавили, что проект трамвайной ветки получил национальную премию РОСИНФРА в номинации "Лучший проект ГЧП в сфере городского транспорта". Награда была вручена на Петербургском международном экономическом форуме в 2022 году.