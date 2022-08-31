Улицу Серафимы Дерябиной в Екатеринбурге закроют на два месяца

Перекрытие продлится с 15 сентября по 15 ноября. Фото: Яндекс.Карты

Компания "Трест Уралтрансспецстрой" введет в Екатеринбурге ограничение движения по нечетной стороне ул. Серафимы Дерябиной от дома № 51/1 до ул. Бардина. Участок закроют на два месяца.

Ограничение связано с ремонтом улично-дорожной сети и строительством трамвайных путей. Весь транспорт будет двигаться по четной стороне улицы.

Перекрытие продлится с 15 сентября по 15 ноября, сообщают на сайте мэрии Екатеринбурга.

Автомобилистов уральской столицы призывают планировать маршрут заранее, учитывая действующие ограничения.