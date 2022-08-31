Маршрут построен: между Екатеринбургом и Верхней Пышмой начал курсировать трамвай «Львенок»

Новый маршрут состоит из 14 остановок: четыре в Верхней Пышме и десять в Екатеринбурге. Фото: Алексей Кунилов

Вчера запущено движение по первой в России межмуниципальной трамвайной ветке, которая соединила Екатеринбург с соседней Верхней Пышмой. Время в пути по новому маршруту составляет всего 25 минут. Корреспондент «ОГ» Иннокентий ЛАВРЁНОВ прокатился на новом трамвае под названием «Львенок» и оценил качество поездки.

Завершения трехлетнего проекта по созданию уникальной транспортной линии с нетерпением ждали как в Екатеринбурге, так и в Верхней Пышме. Движение между городами оживленное. Многие ежедневно ездят из одного города в другой на работу и обратно. Если нет личного транспорта, вариантов немного – междугородний автобус, который ходит с большими интервалами, или такси. Разгрузить направление должны 11 комфортабельных трамвайных вагонов. Ожидается, что ежедневно «Львята» будут перевозить до 11 тысяч пассажиров.

Маршрут №333

Среди первых пассажиров – губернатор Евгений Куйвашев и мэр Екатеринбурга Алексей Орлов. В Свердловской области трамвайному маршруту впервые присвоен трехзначный номер – 333. Во время церемонии открытия глава региона подчеркнул, что развитие транспортных коммуникаций – залог развития городской агломерации.

– Решение построить межмуниципальную ветку было очень закономерным. Очень удобно – 20–30 минут по выделенным путям, и ты на месте. Задача была сложной, но мы планомерно двигались к ее решению. И я искренне рад, что проект мы реализовали, – сказал Евгений Куйвашев.

Протяженность маршрута составляет 8,6 километра. На пути следования трамвая 14 остановок. Первая – «Трамвайное кольцо» в Верхней Пышме, конечная – «Фрезеровщиков» в Екатеринбурге. Интервал движения в часы пик составляет всего восемь минут. А вот самый первый трамвай пассажирам пришлось ждать долго.

Проект в бордовых тонах

Изначально планировалось, что строительство завершится осенью 2020 года, но на будущем трамвайном маршруте пришлось перемещать всю существующую наземную и подземную инфраструктуру, вдобавок возникла необходимость изъятия большого количества земельных участков. На выкуп строений и отселение жильцов потребовалось дополнительное время.

Строительство трамвайной линии велось в рамках концессионного соглашения между властями региона и ООО «УГМК-Холдинг». На прокладку путей, реконструкцию Успенского проспекта и возведение трамвайного депо было направлено около четырех миллиардов рублей. Также были закуплены 11 односекционных трамвайных вагонов.

На полях Питерского Международного экономического форума (ПМЭФ-2022) проект трамвайного сообщения между Екатеринбургом и Верхней Пышмой победил в номинации «Лучший проект ГЧП в сфере городского транспорта» Национальной премии РОСИНФРА.

Изготовленные в Санкт-Петербурге низкопольные трамваи модели 71–911ЕМ специально покрасили в бордово-желтые тона. Производители объяснили, что динамичные линии и круговые узоры в дополнение к ярким оттенкам отражают цель проекта – высокотехнологичную модернизацию движения между Екатеринбургом и Верхней Пышмой.

«Львенок» на плавном ходу

Одна из главных особенностей трамвая – низкопольная тележка, которая обеспечивает плавный ход и упрощает посадку в вагон. В центральном дверном проходе для маломобильных пассажиров оборудована откидная аппарель и кнопка вызова водителя. В салоне установлены кондиционеры, а около каждого выхода есть сенсорный терминал, на котором нужно выбрать стоимость билета – весь маршрут поделен на три тарифные зоны. В зависимости от расстояния стоимость проезда может варьироваться от 22 до 38,5 рублей. За 22, к примеру, можно доехать с трамвайного кольца Верхней Пышмы до остановки «Улица Чуцкаева».

На центральной площадке просторно. При необходимости туда можно поместить четыре-пять детских колясок. На накопительных площадках установлены USB-розетки для подзарядки гаджетов. Сила тока и напряжение в розетке стандартные: 5V и 1 или 2,1A – это позволит заряжать устройства быстрее.

Вагоны движутся практически бесшумно – только на остановках слышен предупреждающий сигнал о закрытии или открытии дверей. Трамваи этой модели уже успели себя зарекомендовать в Москве и других городах России.