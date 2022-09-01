В Екатеринбурге до 2025 года закрывают часть улицы Вайнера

На месте перекрытий установят соответствующие дорожные знаки. Фото: Александр Зайцев

Сегодня дорожники перекроют четную сторону улицы Вайнера возле дома № 4 (от Антона Валека до Ленина). Ограничения продлятся больше 2 лет, до 31 декабря 2024 года.

Они связаны со строительством комплекса зданий, которым занимается компания "Уралэлектромедь". Автомобили будут передвигаться в одностороннем направлении через парковку от дома № 1 на Вайнера до Ленина. Обратно — по Маршала Жукова, через Антона Валека, а также с 8 Марта.

Также сегодня движение транспорта будет закрыто на подъезде к микрорайону Компрессорному со стороны дублера Сибирского тракта. Причиной стала реконструкция участка Екатеринбургской кольцевой автодороги. Работы ООО "Мостстройпроект", как и перекрытия, будут проводиться ежедневно с 23:00 до 5:30 с 1 сентября по 1 октября 2022 года.