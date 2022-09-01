В России изменены правила техосмотра автомобилей

С 1 сентября начали действовать новые правила проведения техосмотра транспортных средств. Они подразумевают сокращение количества обязательных пунктов контроля с 82 до 55.
Согласно постановлению Правительства РФ, при техосмотре специалисты не будут проверять:
- коррозию и механические повреждения тормозных трубопроводов;
- наличие знака аварийной остановки, аптечки, огнетушителя, работу штатного противоугонного устройства;
- подачу жидкости в зоне очистки стекла стеклоомывателем. Вместе с тем проверка работоспособности стеклоочистителей и стеклоомывателей сохраняется;
- каплепадение масел и рабочих жидкостей из двигателей, коробок передач, бортовых редукторов, заднего моста, сцепления, аккумулятора и кондиционера, пишет ТАСС.
Напомним, ранее обязательный регулярный техосмотр личного автотранспорта россиян был отменен. Однако, ТО по-прежнему требуется при постановке транспортного средства на учет, смене хозяина (если возраст транспортного средства превышает четыре года), внесении изменений в конструкцию или замене основного компонента машины.
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