В России изменены правила техосмотра автомобилей

Техосмотр – проверка состояния транспортных средств на предмет их соответствия обязательным требованиям безопасности. Фото: Галина Соловьева

С 1 сентября начали действовать новые правила проведения техосмотра транспортных средств. Они подразумевают сокращение количества обязательных пунктов контроля с 82 до 55.

Согласно постановлению Правительства РФ, при техосмотре специалисты не будут проверять:

коррозию и механические повреждения тормозных трубопроводов;

наличие знака аварийной остановки, аптечки, огнетушителя, работу штатного противоугонного устройства;

подачу жидкости в зоне очистки стекла стеклоомывателем. Вместе с тем проверка работоспособности стеклоочистителей и стеклоомывателей сохраняется;

каплепадение масел и рабочих жидкостей из двигателей, коробок передач, бортовых редукторов, заднего моста, сцепления, аккумулятора и кондиционера, пишет ТАСС.

Напомним, ранее обязательный регулярный техосмотр личного автотранспорта россиян был отменен. Однако, ТО по-прежнему требуется при постановке транспортного средства на учет, смене хозяина (если возраст транспортного средства превышает четыре года), внесении изменений в конструкцию или замене основного компонента машины.

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