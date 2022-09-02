Первая "Ласточка" отправилась из Екатеринбурга в Качканар

Жители Качканара, Кушвы и поселка Баранчинского получат скоростное железнодорожное сообщение с Нижним Тагилом, Екатеринбургом и аэропортом Кольцово. Фото: Алексей Кунилов

Сегодня, 2 сентября, из столицы Урала в Качканар был запущен первый пригородный электропоезд "Ласточка". Торжественная церемония прошла на станции "Екатеринбург-Пассажирский".

На мероприятии присутствовали председатель Заксобрания Свердловской области Людмила Бабушкина, министр транспорта и дорожного хозяйства региона Василий Старков и начальник СвЖД Иван Колесников.

В ходе выступления Людмила Бабушкина отметила, что планируется развитие движения на север области. В свою очередь Василий Старков заявил: "Думаю, мы дотянемся до Серова в следующем году и будем двигаться дальше на север и по всему региону".

Фото: Алексей Кунилов

По новому маршруту пущена "Ласточка", которая состоит из 5 вагонов — около 390 мест. Билеты на первый электропоезд в Качканар в Екатеринбурге приобрели более 200 человек, по дороге число пассажиров превысило 300. Время в пути составило примерно 3 часа 50 минут, что быстрее существующего маршрута на 3 часа.

Фото: Алексей Кунилов

Добавим, ежедневно на направлении Екатеринбург — Нижний Тагил — Кушва (ст. Гороблагодатская) — Качканар будут курсировать три пары скоростных электричек. Еще одна пара соединит Качканар с аэропортом Кольцово.

Фото: Алексей Кунилов

Подробнее о запуске нового маршрута и развитии скоростного железнодорожного сообщения на север региона читайте в ближайшем номере "Областной газеты".