Темы дня

Общество / Авто и транспорт
2 сентября 2022, 12:51

Первая "Ласточка" отправилась из Екатеринбурга в Качканар

"Ласточка"

Жители Качканара, Кушвы и поселка Баранчинского получат скоростное железнодорожное сообщение с Нижним Тагилом, Екатеринбургом и аэропортом Кольцово. Фото: Алексей Кунилов

Сегодня, 2 сентября, из столицы Урала в Качканар был запущен первый пригородный электропоезд "Ласточка". Торжественная церемония прошла на станции "Екатеринбург-Пассажирский".

На мероприятии присутствовали председатель Заксобрания Свердловской области Людмила Бабушкина, министр транспорта и дорожного хозяйства региона Василий Старков и начальник СвЖД Иван Колесников.

В ходе выступления Людмила Бабушкина отметила, что планируется развитие движения на север области. В свою очередь Василий Старков заявил: "Думаю, мы дотянемся до Серова в следующем году и будем двигаться дальше на север и по всему региону".

Фото: Алексей Кунилов

По новому маршруту пущена "Ласточка", которая состоит из 5 вагонов — около 390 мест. Билеты на первый электропоезд в Качканар в Екатеринбурге приобрели более 200 человек, по дороге число пассажиров превысило 300. Время в пути составило примерно 3 часа 50 минут, что быстрее существующего маршрута на 3 часа.

Фото: Алексей Кунилов

Добавим, ежедневно на направлении Екатеринбург — Нижний Тагил — Кушва (ст. Гороблагодатская) — Качканар будут курсировать три пары скоростных электричек. Еще одна пара соединит Качканар с аэропортом Кольцово.

Фото: Алексей Кунилов

Подробнее о запуске нового маршрута и развитии скоростного железнодорожного сообщения на север региона читайте в ближайшем номере "Областной газеты".

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
02.09.2022, 14:21 / Общество
В мэрии Екатеринбурга рассказали, сколько людей проживает в городе
02.09.2022, 13:36 / Культура
В Екатеринбурге открыли памятник Владиславу Крапивину
02.09.2022, 13:35 / Общество
COVID-19 за прошедшие сутки подхватили почти 51 тыс. россиян
02.09.2022, 13:13 / Общество
Глава МЧС РФ высоко оценил готовность Свердловской области к чрезвычайным ситуациям
02.09.2022, 13:06 / Общество
В труднодоступных населенных пунктах Среднего Урала началось досрочное голосование