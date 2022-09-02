Новый авиаперевозчик запускает из Кольцово прямые рейсы в Астрахань

Самолеты будут летать по понедельникам и пятницам. Фото: Евгения Скачкова

С 5 сентября жителям Екатеринбурга станут доступны прямые авиарейсы в Астрахань. Перевозки будет осуществлять авиакомпания "Икар".

Самолеты будут летать по понедельникам и пятницам. В 23:50 авиалайнер будет вылетать из Екатеринбурга, а прилетать в Астрахань в 1:30 следующего дня. Обратный вылет в 19:15, прибытие в Кольцово в 22:50 по местному времени.

Рейсы будут выполнять на авиалайнерах Embraer 190, они вмещают 110 пассажиров.

"Полеты в Астрахань до июля 2022 года из Екатеринбурга в новейшей истории не осуществлялись. В июле и августе рейсы на маршруте выполнял другой авиаперевозчик. Билеты можно приобрести на сайте авиакомпании и у агентов", — пояснили в пресс-службе екатеринбургского аэропорта.